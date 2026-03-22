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Déclaration de Dakar : 15 patronnes de banques s'unissent pour financer les femmes

Dimanche 22 Mars 2026 - 07:01

Déclaration de Dakar : 15 patronnes de banques s'unissent pour financer les femmes

Dakar s'apprête à accueillir, le 27 mars 2026, une conférence de haut niveau dédiée à l’inclusion financière des femmes en Afrique subsaharienne et au Sénégal. Organisé par Intelligences Magazine via son think tank Global Intelligences Institute, l'événement réunira des sommités de la finance africaine sous la présidence annoncée du Ministre des Finances, Cheikh Diba, et du Ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop.

Face au constat que les femmes entrepreneures n'accèdent qu'à une infime fraction des crédits bancaires, l'initiative mobilise les 15 femmes directrices générales de banques du pays. La rencontre débouchera sur la signature de la « Déclaration de Dakar pour l’Inclusion Financière des Femmes », un engagement collectif inédit entre autorités et partenaires du secteur privé.
 

Sous le thème « Vision’Elles – Financer l’Avenir », trois panels stratégiques aborderont les freins d'accès au crédit (procédures, garanties, blocages notariaux) et les solutions innovantes via les fintechs, le mobile money ou l'intégration des femmes dans l'économie pétrogazière naissante.

Parmi les intervenants attendus figurent Serge Ekue (Président de la BOAD), Me Diawara (Présidente de la Chambre des Notaires) ou encore Aminata Kane (Visa). Enfin, les retombées de l'événement serviront à créer la « Maison Vision’Elles », un espace physique d’incubation, de formation et d’orientation juridique pour pérenniser l'autonomisation économique des femmes du secteur informel.
 

MS/NDARINFO
 


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