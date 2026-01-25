Tomate industrielle : Plus de 80 000 tonnes de production attendues au Sénégal en 2026

Toutefois, la campagne n'a pas été exempte de difficultés. Le président de la Concertation a indiqué que des dégâts localisés ont été enregistrés, avec plus de vingt hectares touchés dans la région de Bokhol, dans le nord-ouest du pays, et approximativement sept hectares et demi à Gaya, dans le nord, en raison des ravages causés par les criquets pèlerins.



