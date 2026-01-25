Connectez-vous
Tomate industrielle : Plus de 80 000 tonnes de production attendues au Sénégal en 2026

Dimanche 25 Janvier 2026

Une production de plus de quatre-vingt mille tonnes de tomates industrielles est attendue cette année au Sénégal, a annoncé le président de la Concertation sur la filière tomate industrielle, Abdoulaye Dieng, lors d'un entretien avec l'Agence de Presse Sénégalaise. Cette prévision s'appuie sur l'emblavement de plus de deux mille cinq cents hectares et des conditions de culture favorables.
 

"Cette année, nous avons emblavé plus de 2 500 hectares de tomates industrielles et nous nous attendons à une production nationale de plus de 80 000 tonnes de tomates fraîches devant être livrées aux industriels que sont la SOCAS et Takamoul Food pour différentes marques de produits", a précisé Abdoulaye Dieng.
 

Selon le responsable de la filière, le respect du calendrier cultural et des conditions météorologiques propices ont permis d'améliorer les prévisions de production pour la saison actuelle. Ces facteurs favorables augurent d'une campagne réussie pour les producteurs et les industriels de transformation de la tomate au Sénégal.
 

Abdoulaye Dieng a salué l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, qui a mis en place très tôt les intrants nécessaires, notamment les engrais subventionnés à plus de cinquante pour cent. Cette politique de subvention a considérablement allégé les charges des producteurs et contribué à l'augmentation des superficies cultivées.
 

Toutefois, la campagne n'a pas été exempte de difficultés. Le président de la Concertation a indiqué que des dégâts localisés ont été enregistrés, avec plus de vingt hectares touchés dans la région de Bokhol, dans le nord-ouest du pays, et approximativement sept hectares et demi à Gaya, dans le nord, en raison des ravages causés par les criquets pèlerins.
 

Ces attaques acridiennes, bien que limitées géographiquement, rappellent la vulnérabilité de la production agricole face aux invasions de ravageurs. Les superficies affectées représentent néanmoins une proportion relativement faible par rapport à l'ensemble des surfaces emblavées au niveau national.
 

La filière tomate industrielle constitue un maillon important de l'agriculture sénégalaise et de l'industrie agroalimentaire nationale. Les deux principaux industriels du secteur, la SOCAS et Takamoul Food, transforment la production nationale en différentes marques de concentré de tomate destinées au marché local et sous-régional, contribuant ainsi à la souveraineté alimentaire et à la création d'emplois dans les zones rurales de production.
 

MS/NDARINFO

 

