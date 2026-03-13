Saint-Louis et Fatick : Un fonds de 5 milliards CFA pour les riverains du gaz et du pétrole

Petrosen Holding et le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) ont scellé ce vendredi 13 mars 2026 à Dakar une convention stratégique visant à soutenir les populations riveraines des gisements d'hydrocarbures. Ce partenariat porte sur le lancement d'un fonds de garantie renouvelable de 5 milliards de francs CFA spécifiquement destiné aux communautés impactées par l’exploitation du pétrole et du gaz dans les régions de Saint-Louis et de Fatick.





Le mécanisme propose des financements assortis d'un taux d'intérêt inférieur à 10 % et d'une maturité de près de cinq ans. Selon Alioune Guèye, directeur général de Petrosen Holding, l'objectif est d'offrir des alternatives économiques concrètes, notamment aux pêcheurs et aux groupements de femmes dont les activités sont perturbées par les projets offshore.



Le FONGIP, par la voix de son administratrice générale Ndèye Fatou Mbodj, a précisé que ce fonds bénéficiera d'un effet de levier pouvant tripler la dotation initiale, facilitant ainsi l'émergence de projets structurants pour renforcer la résilience des ménages locaux.





MS/NDARINFO



