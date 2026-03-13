Santé publique : Trois décès et 39 cas de FVR enregistrés dans la région de Fatick

La région de Fatick a enregistré un bilan de trois décès sur trente-neuf cas confirmés de fièvre de la vallée du Rift (FVR) au cours de l'année 2025. Ces chiffres ont été communiqués ce vendredi 13 mars 2026 par Amady Moussa Dème, point focal du Programme élargi de vaccination (PEV) et responsable de la surveillance épidémiologique, lors d'un comité régional de développement (CRD).





L'épidémie a particulièrement touché les hommes (64 % des cas) et la tranche d'âge des 15-35 ans, qui concentre deux des trois décès signalés. Les investigations révèlent que les élèves et étudiants sont les plus impactés, suivis des éleveurs, souvent en raison de la cohabitation avec le bétail dans les concessions.



Sur le plan animal, la surveillance a identifié sept troupeaux positifs sur 55 testés, soit un taux de contamination de 12,72 %. Le dernier cas humain dans la région remonte à décembre dernier dans le district de Passy.





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