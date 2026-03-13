Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Santé publique : Trois décès et 39 cas de FVR enregistrés dans la région de Fatick

Vendredi 13 Mars 2026 - 17:35

Santé publique : Trois décès et 39 cas de FVR enregistrés dans la région de Fatick

La région de Fatick a enregistré un bilan de trois décès sur trente-neuf cas confirmés de fièvre de la vallée du Rift (FVR) au cours de l'année 2025. Ces chiffres ont été communiqués ce vendredi 13 mars 2026 par Amady Moussa Dème, point focal du Programme élargi de vaccination (PEV) et responsable de la surveillance épidémiologique, lors d'un comité régional de développement (CRD).
 

L'épidémie a particulièrement touché les hommes (64 % des cas) et la tranche d'âge des 15-35 ans, qui concentre deux des trois décès signalés. Les investigations révèlent que les élèves et étudiants sont les plus impactés, suivis des éleveurs, souvent en raison de la cohabitation avec le bétail dans les concessions.

Sur le plan animal, la surveillance a identifié sept troupeaux positifs sur 55 testés, soit un taux de contamination de 12,72 %. Le dernier cas humain dans la région remonte à décembre dernier dans le district de Passy.
 

MS

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Une pirogue de 164 migrants dévie sa trajectoire après une panne au large de Saint-Louis

07/03/2026

Le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 11 mars 2026

11/03/2026

Bassirou Diomaye FAYE : " Aujourd’hui plus que jamais je revendique mon appartenance à Pastef "

07/03/2026

Vision Sénégal 2050 : La Chine s'engage à soutenir les pôles régionaux de développement

11/03/2026

Irak : Crash d'un ravitailleur américain KC-135 et attaque contre des soldats français

12/03/2026

Saint-Louis : 8 objets pris en 1875 exposés au CRDS après 150 ans à Dunkerque

10/03/2026

Faux billets à Saint-Louis : 190 000 FCFA en fausses coupures saisis par la police

07/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Liban : La Croix-Rouge dénonce les meurtres de ses membres par l'armée israélienne

13/03/2026

Santé publique : Trois décès et 39 cas de FVR enregistrés dans la région de Fatick

13/03/2026

Saint-Louis et Fatick : Un fonds de 5 milliards CFA pour les riverains du gaz et du pétrole

13/03/2026

Article n°43405Top 10 buteurs sénégalais : Ismaïla Sarr sur le podium

13/03/2026

Iran : 13 militaires américains tués et 140 blessés depuis le début du conflit

13/03/2026

École de filles bombardée en Iran : La Chine offre 200 000 dollars aux familles des victimes

13/03/2026