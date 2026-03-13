Iran : 13 militaires américains tués et 140 blessés depuis le début du conflit

Le bilan des pertes humaines au sein des forces armées américaines s'alourdit considérablement dans le cadre de l'opération Epic Fury.



Avec le crash d'un avion ravitailleur au-dessus de l'Irak ce vendredi 13 mars 2026, entraînant la mort des six aviateurs à bord, le nombre total de militaires américains tués s'élève désormais à au moins 13, dont sept sont tombés directement au combat contre l'Iran.





Le Pentagone a également fourni des précisions sur l'état des troupes engagées : environ 140 militaires ont été blessés depuis le début du conflit, parmi lesquels huit se trouvent dans un état grave.





Cette montée rapide du nombre de victimes en quelques jours souligne l'intensité des affrontements et la vulnérabilité des vecteurs aériens et logistiques dans ce théâtre d'opérations particulièrement hostile.





MS





