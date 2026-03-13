Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Iran : 13 militaires américains tués et 140 blessés depuis le début du conflit

Vendredi 13 Mars 2026 - 15:17

Iran : 13 militaires américains tués et 140 blessés depuis le début du conflit

Le bilan des pertes humaines au sein des forces armées américaines s'alourdit considérablement dans le cadre de l'opération Epic Fury.

Avec le crash d'un avion ravitailleur au-dessus de l'Irak ce vendredi 13 mars 2026, entraînant la mort des six aviateurs à bord, le nombre total de militaires américains tués s'élève désormais à au moins 13, dont sept sont tombés directement au combat contre l'Iran.
 

Le Pentagone a également fourni des précisions sur l'état des troupes engagées : environ 140 militaires ont été blessés depuis le début du conflit, parmi lesquels huit se trouvent dans un état grave.


Cette montée rapide du nombre de victimes en quelques jours souligne l'intensité des affrontements et la vulnérabilité des vecteurs aériens et logistiques dans ce théâtre d'opérations particulièrement hostile.
 

MS

 

Articles les plus lus

Une pirogue de 164 migrants dévie sa trajectoire après une panne au large de Saint-Louis

07/03/2026

Le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 11 mars 2026

11/03/2026

Bassirou Diomaye FAYE : " Aujourd’hui plus que jamais je revendique mon appartenance à Pastef "

07/03/2026

Vision Sénégal 2050 : La Chine s'engage à soutenir les pôles régionaux de développement

11/03/2026

Irak : Crash d'un ravitailleur américain KC-135 et attaque contre des soldats français

12/03/2026

Saint-Louis : 8 objets pris en 1875 exposés au CRDS après 150 ans à Dunkerque

10/03/2026

Faux billets à Saint-Louis : 190 000 FCFA en fausses coupures saisis par la police

07/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Liban : La Croix-Rouge dénonce les meurtres de ses membres par l'armée israélienne

13/03/2026

Santé publique : Trois décès et 39 cas de FVR enregistrés dans la région de Fatick

13/03/2026

Saint-Louis et Fatick : Un fonds de 5 milliards CFA pour les riverains du gaz et du pétrole

13/03/2026

Article n°43405Top 10 buteurs sénégalais : Ismaïla Sarr sur le podium

13/03/2026

Iran : 13 militaires américains tués et 140 blessés depuis le début du conflit

13/03/2026

École de filles bombardée en Iran : La Chine offre 200 000 dollars aux familles des victimes

13/03/2026