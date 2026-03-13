Connectez-vous
École de filles bombardée en Iran : La Chine offre 200 000 dollars aux familles des victimes

Vendredi 13 Mars 2026 - 12:20

École de filles bombardée en Iran : La Chine offre 200 000 dollars aux familles des victimes

Le gouvernement chinois, par l'intermédiaire de sa Croix-Rouge, a annoncé le versement d'une aide de 200 000 dollars en soutien aux familles des victimes de la frappe de missile ayant touché une école primaire en Iran.


Cette contribution financière, destinée à présenter les condoléances de Pékin, sera distribuée via le Croissant-Rouge iranien pour assister les parents des jeunes élèves tués lors de l'attentat.
 

Lors d'un point de presse à Pékin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a fermement condamné l'attaque, qualifiant le ciblage des écoles de « grave violation du droit international humanitaire ». Il a ajouté que s'en prendre à des enfants franchit « les limites de la morale et de la conscience humaines ».

Ce geste de la Chine intervient dans un climat de tension internationale accrue et marque une prise de position forte contre la violence touchant les infrastructures scolaires au Moyen-Orient.
 

MS/NDARINFO
 

