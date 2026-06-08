Touba : Cheikh Tidiane Dièye annonce le lancement des travaux du grand bassin de Nguiranène

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé lundi le démarrage officiel des travaux du bassin de rétention de Nguiranène à Touba, un aménagement clé destiné à renforcer le système de drainage des eaux pluviales de la cité religieuse avant l'ouverture de la saison des pluies.





Le ministre a salué l'appui financier d'urgence coordonné durant le week-end par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministère des Finances, permettant de débloquer les paiements requis pour accélérer ce chantier stratégique attribué en décembre 2025. D'une capacité de 72 000 mètres cubes, le bassin de Nguiranène fait office de nœud de raccordement central entre le réseau de canalisation de 7,5 kilomètres provenant de Guédé et l'émissaire principal de 8 kilomètres conçu pour évacuer les flux par gravité vers la vallée du Sine.





L'infrastructure vise à soulager durablement plusieurs quartiers particulièrement vulnérables, à l'instar de Kawsara Fall, Feto et Nguiranène, fortement touchés lors des précédentes inondations en raison de remblais privés illégaux ayant obstrué les voies naturelles d’écoulement.Tout en bénéficiant du soutien et des prières formulées à son endroit par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, le ministre a toutefois appelé à la prudence face aux aléas climatiques.





M. Dièye a rappelé que les prévisions météorologiques laissaient présager l'occurrence de phénomènes extrêmes liés au changement climatique, soulignant qu’une maîtrise absolue du risque d'inondation demeurait impossible. Le ministre de l'Hydraulique entamera dans les prochains jours une nouvelle phase de sa tournée nationale de prévention pré-hivernage dans les régions du Nord, de l’Est et du Sud du pays, après avoir achevé ses inspections initiales à Dakar, Touba, Diourbel et Kaolack.





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