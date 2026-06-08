Mauritanie : Des limiteurs de vitesse obligatoires pour les transports dès le 1er juillet

L’Autorité de régulation des transports routiers a annoncé l’obligation pour tous les propriétaires de véhicules de transport public de personnes d’acquérir et d’installer des dispositifs de limitation de vitesse.





Cette nouvelle mesure drastique concerne l'intégralité des catégories de véhicules de transport en commun. Selon le communiqué officiel diffusé par Sahara Médias, ces limiteurs de vitesse devront être réglés scrupuleusement sur le seuil maximal autorisé par la loi. Les services de contrôle débuteront l’application rigoureuse des sanctions à l’encontre des contrevenants dès le 1er juillet 2026.



L'annonce s'est matérialisée au cours d'une table ronde réunissant les autorités, les représentants des entreprises et les transporteurs interurbains. Ces derniers ont unanimement affirmé leur soutien et leur volonté de coopérer afin d'endiguer le fléau des accidents de la circulation et de protéger durablement les vies et les biens des usagers de la route.





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