Fin des invectives et quolibets : Waly Diouf Bodian réagit aux consignes d'Ousmane Sonko

Le cadre de Pastef, Waly Diouf Bodian, a appelé lundi les militants de sa formation au respect de la discipline interne, les exhortant à privilégier la retenue stratégique face à l'opposition.





M. Bodian s'est aligné sur les récentes consignes du Premier ministre Ousmane Sonko, estimant nécessaire de préserver les forces de la majorité en évitant les polémiques secondaires.



Selon le directeur général du Port autonome de Dakar, les militants doivent cesser les invectives qui les exposent à des risques judiciaires ou politiques. Pour illustrer la position de sa formation sur l’échiquier national, il a utilisé une métaphore sportive : « On mène largement au score, ne nous ruons pas à l’attaque ».





Le responsable politique a toutefois précisé que ce retour au calme n'enlevait rien aux ambitions à long terme de son camp. Se projetant vers les prochaines échéances électorales, le lieutenant d’Ousmane Sonko a lancé une mise en garde à ses adversaires, assurant qu'en 2029 des « enterrements de première classe sans deuil » seraient politiquement organisés pour sceller le sort de l'opposition dans les urnes.





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