Kafountine : Un réseau de trafic de migrants démantelé, quatre suspects au PJF

Quatre suspects clés d'un réseau international de trafic de migrants opérant entre le Sénégal et la Gambie ont été déférés devant le Pool Judiciaire Financier (PJF) par l’Antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) de Ziguinchor.





Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime, complicité, mise en danger de la vie d’autrui et escroquerie en bande organisée. L’exploitation d’un renseignement opérationnel par la Police nationale a permis de démanteler une organisation logistique particulièrement sophistiquée basée à Kafountine.





Le réseau vendait des tickets numérotés aux candidats contre des versements allant de 400 000 à 800 000 FCFA selon leur nationalité, avant de leur imposer une discipline de fer (confinement, interdiction de bruit, confiscation des téléphones portables) au sein d'un appartement de transit pour éviter d'éveiller les soupçons du voisinage.





L'intervention ciblée des forces de l'ordre a stoppé net l'embarquement imminent d'une trentaine de candidats à l'émigration clandestine, alors qu'une liste de près de 100 clients avait déjà été recensée par l'organisation criminelle.





Les perquisitions menées par les enquêteurs ont débouché sur la saisie conservatoire d’un matériel logistique majeur, comprenant une pirogue de grande capacité avec son moteur hors-bord, une motocyclette de liaison ainsi qu'un million (1 000 000) de FCFA en numéraire. Les investigations se poursuivent activement sur le terrain pour identifier et interpeller les derniers complices actuellement en fuite.





MS/NI





