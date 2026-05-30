Touba : Hommage de Bassirou Diomaye Faye à Serigne Cheikh Saliou

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa profonde émotion et présenté ses condoléances les plus attristées à la suite du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké.





Dans un message de compassion, le chef de l’État s’est incliné avec respect devant la mémoire de ce digne fils du cinquième Khalife général des mourides, Serigne Saliou Mbacké. Saluant la trajectoire spirituelle du défunt, le Président Faye a tenu à rendre un vibrant hommage à un érudit d'une foi et d'une droiture exemplaires, resté indéfectiblement fidèle toute sa vie durant aux enseignements d'humilité et de dévotion légués par le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba.





Au nom de la Nation, il a adressé ses pensées de solidarité au Khalife général Serigne Mountakha Mbacké, à toute la communauté mouride ainsi qu'à la Oummah islamique, priant le Tout-Puissant d’accueillir l'illustre disparu dans Son infinie miséricorde.





SN/NDARINFO



