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Touba : L'Université Cheikh Ahmadoul Khadim fête ses 166 premiers diplômés

Vendredi 24 Avril 2026 - 15:55

Touba : L'Université Cheikh Ahmadoul Khadim fête ses 166 premiers diplômés

L’Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) de Touba a célébré un tournant historique avec la graduation de sa toute première promotion. Au total, 166 étudiants ont reçu leurs diplômes, marquant ainsi l'aboutissement d'un cycle de formation d'excellence au sein de la cité religieuse.

Cette cohorte inaugurale se répartit entre deux pôles majeurs : 135 diplômés en Études islamiques et arabes, et 31 récipiendaires formés en Sciences et métiers de la santé, témoignant de la volonté de l'institution d'allier savoirs confessionnels et compétences techniques modernes.
 

Un pont entre tradition et modernité


La cérémonie de remise des parchemins s’est déroulée dans une atmosphère solennelle, en présence d'éminentes autorités religieuses et de représentants du monde académique. Ce premier contingent de diplômés de l'UCAK incarne la vision d'une éducation intégrée, capable de répondre aux besoins spirituels et sociaux de la communauté tout en s'inscrivant dans les standards universitaires internationaux.

Pour la ville sainte de Touba, ce succès confirme son statut de nouveau pôle d'enseignement supérieur d'excellence, tourné vers le développement du capital humain et le service à la nation.
 

MS/NDARINFO

 


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