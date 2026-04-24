Économie : La croissance sénégalaise bondit à 6,7 % grâce aux hydrocarbures

Le ministère des Finances et du Budget a publié le rapport d'exécution budgétaire au terme de l'année 2025, révélant une performance solide malgré un contexte international complexe. Avec une croissance nationale qui s'établit à 6,7 %, portée par l'agriculture et le démarrage de l'exploitation des hydrocarbures, le Sénégal confirme sa résilience économique. Les recettes du budget général ont atteint 4 477,1 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 98,8 % par rapport aux objectifs de la loi de finances rectificative, selon le document parcouru par Ndarinfo.





Une gestion rigoureuse et des recettes en hausse

La dynamique des recettes est principalement portée par les ressources fiscales, qui progressent de 10,3 % en un an pour atteindre 4 087,4 milliards FCFA. Cette performance s'explique notamment par la montée en puissance des activités pétrolières et gazières, ainsi que par une meilleure maîtrise de l'assiette fiscale dans le secteur informel.





Parallèlement, le gouvernement a accentué son effort de transparence et de crédibilité en apurant 474 milliards FCFA d'arriérés de paiement, atteignant un taux de réalisation de 94,6 % sur cet objectif social et économique majeur.





Maîtrise du déficit et investissements stratégiques

Le déficit budgétaire ressort à 6,44 % du PIB, un niveau inférieur à la cible initiale de 7,82 %, témoignant d'une volonté de consolidation des finances publiques. Si les dépenses de personnel et les transferts courants ont été pleinement exécutés, les investissements sur ressources internes ont atteint 559,1 milliards FCFA, ciblant en priorité des secteurs moteurs comme l'agriculture et l'énergie.





MS/NDARINFO







