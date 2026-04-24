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Mbour : 34 migrants dont 20 femmes et un nourrisson sauvés d'une avarie en mer

Vendredi 24 Avril 2026 - 14:26

Mbour : 34 migrants dont 20 femmes et un nourrisson sauvés d'une avarie en mer

Le Poste de Police de Diamaguène/Mbour a mis fin, ce 22 avril 2026, à la dérive de trente-quatre (34) candidats à l’émigration clandestine. L’interpellation a eu lieu sur le littoral de Mbour après qu’une embarcation de fortune, partie de la Gambie trois jours auparavant, a été contrainte de rebrousser chemin.

Le groupe, marqué par une forte présence de profils vulnérables, a échappé de peu à un naufrage après qu'une avarie majeure a provoqué des infiltrations d'eau en pleine mer, poussant les passagers à exiger le retour vers les côtes sénégalaises.
 

Une diversité de nationalités et des profils vulnérables

 

Le groupe interpellé se distingue par sa composition : parmi les 34 individus, on dénombre 14 hommes et 20 femmes, mais aussi un nourrisson de six mois et une fillette de onze ans. La diversité des nationalités confirme l'ampleur du phénomène migratoire régional, avec 14 Gambiens, 8 Sénégalais, 7 Maliens, 3 Guinéens et 2 Ivoiriens.


Si les passagers ont tous confirmé leur intention de rejoindre l'Espagne, l'organisateur présumé et les capitaines ont réussi à prendre la fuite lors de l'arrivée des forces de l'ordre. Les recherches se poursuivent activement pour les localiser et démanteler ce réseau de trafic de migrants.
 

MS/NDARINFO
 


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