Vision Sénégal 2050 : Tout savoir sur la nouvelle ZAI de Médina Yoro Foulah

Le Président de la République, S.E.M. Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce vendredi 24 avril 2026 au lancement officiel des travaux de la Zone Aménagée pour l’Investissement (ZAI) de Médina Yoro Foulah, dans la région de Kolda. Ce projet phare, au cœur de la Vision Sénégal 2050, marque une rupture stratégique vers la souveraineté productive et la territorialisation des investissements.



Sous l'impulsion de l'APIX S.A., cette zone industrielle nouvelle génération vise à transformer les potentialités locales en leviers de croissance, tout en optimisant l'usage des fonds publics.





Un pôle industriel porté par la SONACOS

Entrée dans sa phase opérationnelle, la ZAI de Médina Yoro Foulah s'étend sur une superficie sécurisée de 30 hectares. Le signal fort de cette attractivité industrielle est l'installation imminente d'une unité de trituration de la SONACOS sur les 15 premiers hectares déjà engagés.



Les entreprises qui s'y déploieront bénéficieront d'un site entièrement viabilisé (eau, électricité, fibre optique) et d'un accompagnement sur mesure via un centre de services APIX. Ce dispositif inclut la facilitation des autorisations administratives ainsi que les incitations fiscales du Code des Investissements, avec pour ambition ultime de faire émerger des champions nationaux intégrés aux chaînes de valeur mondiales.





MS/NDARINFO



