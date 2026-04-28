Touba : La Convergence Citoyenne porte la candidature de Macky Sall devant le Khalife

La cité religieuse de Touba a accueilli ce lundi une délégation de la Convergence Citoyenne, venue solliciter l'onction spirituelle du Khalife général des Mourides. Composée d'une vingtaine de membres, la structure s'est rendue auprès de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké pour placer la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies sous le sceau de la prière. Porte-parole de la délégation, l'ancien député Babacar Gaye a souligné le caractère incontournable de ce passage à Touba pour tout projet d'envergure nationale ou internationale.





Macky Sall candidat du consensus et de l'Afrique

Devant la presse, Babacar Gaye a rappelé la stature internationale de l'ancien chef de l'État, le présentant comme le candidat de l'Afrique subsaharienne, homme de dialogue et de consensus. Selon lui, il était tout à fait naturel que la voix du « fils et talibé » de Serigne Mountakha soit portée auprès du guide religieux pour intercéder en sa faveur dans cette course mondiale au sommet de l'ONU. La délégation a insisté sur le fait que cette ambition devrait servir non seulement le Sénégal, mais l'humanité tout entière.





Un message de gratitude et de soumission à la volonté divine

Au-delà de la quête de suffrages spirituels, la rencontre a servi de canal pour transmettre les remerciements personnels de Macky Sall au Khalife. Babacar Gaye a précisé que l'ancien président ne venait pas tant solliciter une victoire qu'exprimer sa reconnaissance pour le soutien constant du guide. En réponse, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a réitéré son affection envers Macky Sall, affirmant n'avoir jamais cessé de prier pour lui. Avec la sagesse qui le caractérise, le Khalife a formulé des vœux pour que l'issue de cette candidature soit conforme au bien de l'intéressé et de la communauté internationale.





MS/NDARINFO



