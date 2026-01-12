Touba : pose de la première pierre d'un centre d'hémodialyse de 17 lits à l'hôpital Ndamatou

L'association "Touba Ça Kanam" a procédé, lundi 12 janvier, à la pose de la première pierre d'un centre d'hémodialyse destiné à améliorer la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale à l'hôpital Ndamatou de Touba. Cette infrastructure sanitaire répond à un besoin criant dans la région centrale du Sénégal.
Le centre d'hémodialyse disposera d'une capacité d'accueil de dix-sept lits, en plus de deux boxes d'isolement, a assuré Bou Sow, chef de projet au sein de cette association communautaire. Il a précisé que leur structure œuvre à la livraison d'un bâtiment conforme aux standards internationaux, de concert avec la Direction des équipements et de la maintenance du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
Le docteur Abdou Khadre Koné, néphrologue à l'hôpital Ndamatou, s'est félicité de cette initiative "venue à son heure" et qui contribuera "significativement à l'amélioration de la prise en charge des patients atteints d'insuffisance rénale". La présence d'un centre d'hémodialyse à Touba permettra aux patients de la région de bénéficier de soins de proximité sans avoir à se déplacer vers Dakar ou d'autres grandes villes.
Cette initiative de l'association "Touba Ça Kanam" s'inscrit dans une dynamique de renforcement des infrastructures sanitaires dans la cité religieuse de Touba, l'une des villes les plus peuplées du Sénégal. Le centre d'hémodialyse de l'hôpital Ndamatou constituera une avancée majeure dans l'offre de soins néphrologique pour les populations du centre du pays.
