Touba : pose de la première pierre d'un centre d'hémodialyse de 17 lits à l'hôpital Ndamatou

Le centre d'hémodialyse disposera d'une capacité d'accueil de dix-sept lits, en plus de deux boxes d'isolement, a assuré Bou Sow, chef de projet au sein de cette association communautaire. Il a précisé que leur structure œuvre à la livraison d'un bâtiment conforme aux standards internationaux, de concert avec la Direction des équipements et de la maintenance du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.



