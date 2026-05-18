Trafic à Diyabougou : les détails de la marchandise abandonnée par un convoyeur en fuite.

Une opération nocturne menée par la Police aux frontières a permis l'interception d'une cargaison d'explosifs de contrebande à la frontière sénégalo-malienne. Les éléments de l’antenne de Diyabougou, rattachés au Commissariat spécial de Kidira, ont procédé à la saisie de 660 bâtons d’explosifs et de 1 000 mètres de cordon détonant au cours de la nuit du 16 au 17 mai 2026. Cette action ciblée s'inscrit dans le cadre des missions de surveillance et de lutte contre le trafic transfrontalier de produits prohibés liés à l'exploitation minière illégale.





Les détails de la saisie nocturne et la fuite du suspect

L'intervention a été déclenchée à 3h30 au niveau du point de contrôle dénommé « poste éléments GMI ».



Selon le communiqué publié ce lundi par la direction de la police, les agents ont découvert deux sacs contenant chacun dix sachets de 33 brins d’explosifs, ainsi que quatre rouleaux de cordon détonant d'une longueur de 250 mètres chacun. Le convoyeur, identifié comme étant de nationalité étrangère, circulait sur une voie de contournement non officielle utilisée par les piétons et les deux-roues.



À la vue du dispositif de sécurité, l'individu a abandonné son chargement, ses chaussures ainsi qu'une motocyclette de couleur bleue avant de traverser un bras du fleuve pour se réfugier en territoire malien. Les premiers éléments de l'enquête établissent que le matériel était acheminé vers le village de Diyabougou pour des opérations de dynamitage du sous-sol sur des sites d'orpaillage clandestin.





MS/NDARINFO





