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Audiences de concertation nationale : la Coalition Diomaye Président soutient l'appel du chef de l'État

Lundi 18 Mai 2026 - 14:04

Audiences de concertation nationale : la Coalition Diomaye Président soutient l'appel du chef de l'État

La Coalition Diomaye Président a publié ce lundi 18 mai 2026 à Dakar un communiqué officiel marquant son soutien aux audiences de concertation avec les forces vives de la Nation. Ces rencontres institutionnelles, convoquées par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, sont programmées pour se dérouler du 21 au 31 mai 2026. L'organisation politique de la mouvance présidentielle valide ainsi le lancement de cette série d'échanges directes avec les différentes composantes de la société sénégalaise.
 

Les objectifs et la portée des discussions inclusives

 

Selon les termes de la note officielle, la coalition inscrit cette démarche dans la continuité de la tradition nationale de dialogue et de recherche de consensus. Les responsables de la structure soulignent que ces audiences ont pour objectif d'ouvrir un cadre de discussions incluant les acteurs politiques, économiques et sociaux du pays. La coalition précise que cette initiative présidentielle vise à préserver la stabilité institutionnelle et à bâtir des orientations partagées autour des enjeux stratégiques du Sénégal. Face à cette échéance, la Coalition Diomaye Président demande à l’ensemble des forces vives de répondre favorablement à cette convocation afin de participer aux discussions sur les réformes et les orientations économiques programmées.
 

MS/NDARINFO

 



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