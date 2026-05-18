Verdict ce lundi : la peine de prison ferme prononcée contre le fils d'Idrissa Seck.

Le tribunal a rendu son verdict ce lundi 18 mai 2026 dans l'affaire opposant le consultant El Hadji Pape Abdoulaye Seck, fils de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, à l'opérateur économique Dame Amar. Poursuivi pour tentative d’extorsion de fonds, détention d’images contraires aux bonnes mœurs et obtention d’avantages indus, le prévenu a été condamné à une peine de deux mois de prison ferme, assortie d'un million de francs CFA de dommages et intérêts. Le tribunal l'a toutefois relaxé du délit d’obtention d’avantages indus.





Les détails de l'audience et les arguments des parties

L'origine de la procédure repose sur des faits survenus en août 2025 dans un hôtel en France. La partie civile, représentée par son conseil Me Adnan Yahya en raison de la non-comparution de Dame Amar, accusait le prévenu de l'avoir filmé à son insu et d'avoir retiré 10 millions de francs CFA de son compte bancaire à l'aide d'une carte remise volontairement. Face aux accusations, El Hadji Pape Abdoulaye Seck a nié la détention de la carte bancaire et a qualifié de « préventif » le message envoyé au plaignant : « T’as deux minutes pour descendre ou ta vidéo va faire le tour du monde ».



La défense, portée par Mes Alioune Badara Fall, Abou Abdoul Daff, Aly Fall et Abdou Aziz Djigo, a plaidé la relaxe en soulevant l'absence de preuves matérielles concernant la captation des images et la non-applicabilité des critères de compétence territoriale. Le parquet, qui avait requis deux ans de prison dont trois mois ferme, a vu ses réquisitions partiellement suivies par le juge sur le délit de détention d'images contraires aux bonnes mœurs.





MS/NDARINFO







