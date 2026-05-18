NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Verdict ce lundi : la peine de prison ferme prononcée contre le fils d'Idrissa Seck.

Lundi 18 Mai 2026 - 13:50

Verdict ce lundi : la peine de prison ferme prononcée contre le fils d'Idrissa Seck.

Le tribunal a rendu son verdict ce lundi 18 mai 2026 dans l'affaire opposant le consultant El Hadji Pape Abdoulaye Seck, fils de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, à l'opérateur économique Dame Amar. Poursuivi pour tentative d’extorsion de fonds, détention d’images contraires aux bonnes mœurs et obtention d’avantages indus, le prévenu a été condamné à une peine de deux mois de prison ferme, assortie d'un million de francs CFA de dommages et intérêts. Le tribunal l'a toutefois relaxé du délit d’obtention d’avantages indus.
 

Les détails de l'audience et les arguments des parties

 

L'origine de la procédure repose sur des faits survenus en août 2025 dans un hôtel en France. La partie civile, représentée par son conseil Me Adnan Yahya en raison de la non-comparution de Dame Amar, accusait le prévenu de l'avoir filmé à son insu et d'avoir retiré 10 millions de francs CFA de son compte bancaire à l'aide d'une carte remise volontairement. Face aux accusations, El Hadji Pape Abdoulaye Seck a nié la détention de la carte bancaire et a qualifié de « préventif » le message envoyé au plaignant : « T’as deux minutes pour descendre ou ta vidéo va faire le tour du monde ».

La défense, portée par Mes Alioune Badara Fall, Abou Abdoul Daff, Aly Fall et Abdou Aziz Djigo, a plaidé la relaxe en soulevant l'absence de preuves matérielles concernant la captation des images et la non-applicabilité des critères de compétence territoriale. Le parquet, qui avait requis deux ans de prison dont trois mois ferme, a vu ses réquisitions partiellement suivies par le juge sur le délit de détention d'images contraires aux bonnes mœurs.
 

MS/NDARINFO


 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

Dakar : le Gouverneur Ousmane Kane ordonne l’évacuation immédiate des autoponts

15/05/2026

Marché d’armement de 45 milliards : L’AJE frappe fort, deux mandats de dépôt et un mandat d’arrêt international

12/05/2026

Mauritanie : Le décompte étourdissant de la fortune présumée saisie de Mohamed Ould Abdel Aziz

11/05/2026

Africa NextGen Economist Prize : le Sénégalais Abdoulaye Ndiaye sacré meilleur jeune économiste d’Afrique à Kigali

16/05/2026

Ousmane Sonko convoque son état-major à la Cité Keur Gorgui, ce soir

15/05/2026

Forces spéciales marines : Le Sénégal sacré champion des « Flintlympics » 2026

13/05/2026

Congrès du 6 juin : le plan secret d'Ousmane Sonko pour restructurer le parti.

16/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Examen du BFEM 2026 : la date officielle des épreuves fixée au mardi 21 juillet

18/05/2026

Trafic à Diyabougou : les détails de la marchandise abandonnée par un convoyeur en fuite.

18/05/2026

Audiences de concertation nationale : la Coalition Diomaye Président soutient l'appel du chef de l'État

18/05/2026

Verdict ce lundi : la peine de prison ferme prononcée contre le fils d'Idrissa Seck.

18/05/2026

Deuil aux lieux saints : la Direction générale du Pèlerinage annonce le décès d'un deuxième Sénégalais

18/05/2026

Affaire Ndiaga Seck : la DIC étend ses investigations et cible 17 autres personnes recherchées

18/05/2026