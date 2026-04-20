UGB Recrutement 2026 : L'Université Gaston Berger cherche des enseignants en Électromécanique

L'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis renforce son corps professoral. Par voie de communiqué officiel, le Rectorat a annoncé l'ouverture d'un appel à candidatures pour le recrutement de deux (02) enseignants-chercheurs destinés à l'Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL).





Ce recrutement cible spécifiquement la filière d'ingénieurs en Électromécanique, avec des profils recherchés en Électrotechnique (réseaux, machines, électronique de puissance) ou en Mécanique (matériaux composites, dynamique des structures).





Les candidats, qui doivent être titulaires d'un Doctorat ou d'un Master/Ingénieur avec une expérience significative, auront pour mission de participer activement à l'encadrement des élèves-ingénieurs et au développement des laboratoires de recherche. Le dossier complet doit être transmis par voie électronique à l'adresse recrutement-ipsl@ugb.edu.sn au plus tard le vendredi 06 mai 2026. Cette initiative souligne la volonté de l'UGB de maintenir son standard d'excellence au service du développement industriel et technologique du pays.





MS/NDARINFO



