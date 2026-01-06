Un bus parti de Saint-Louis se renverse à Kelle Guèye: un mort, 45 blessés

Un grave accident de la circulation s'est produit lundi vers 15 heures sur la route Louga-Guéoul, à hauteur du village de Kelle Guèye, faisant un mort et 45 blessés dont 13 dans un état grave.
Un bus en provenance de Saint-Louis et à destination de Dakar a effectué un dérapage suivi d'un renversement, selon les informations recueillies sur place.
Toutes les victimes ont été évacuées vers l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs-pompiers.
Selon une source proche du dossier, le chauffeur du bus aurait tenté d'éviter une moto Jakarta (tricycle de transport de marchandises) qui se trouvait sur la chaussée. Il aurait alors perdu le contrôle du véhicule, provoquant le renversement du bus.
L'accident s'est produit à quelques encablures du collège de proximité et de l'école élémentaire de Kelle Guèye.
Après le choc, le maire de Kelle Guèye, Cheikh Ndiaye, et les riverains ont investi la route pour réclamer l'installation de ralentisseurs sur cette voie devenue accidentogène, rapporte la même source.
MS