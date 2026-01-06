Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Un bus parti de Saint-Louis se renverse à Kelle Guèye: un mort, 45 blessés

Mardi 6 Janvier 2026

Un bus parti de Saint-Louis se renverse à Kelle Guèye: un mort, 45 blessés

Un grave accident de la circulation s'est produit lundi vers 15 heures sur la route Louga-Guéoul, à hauteur du village de Kelle Guèye, faisant un mort et 45 blessés dont 13 dans un état grave.
 

Un bus en provenance de Saint-Louis et à destination de Dakar a effectué un dérapage suivi d'un renversement, selon les informations recueillies sur place.
 

Toutes les victimes ont été évacuées vers l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs-pompiers.
 

Selon une source proche du dossier, le chauffeur du bus aurait tenté d'éviter une moto Jakarta (tricycle de transport de marchandises) qui se trouvait sur la chaussée. Il aurait alors perdu le contrôle du véhicule, provoquant le renversement du bus.
 

L'accident s'est produit à quelques encablures du collège de proximité et de l'école élémentaire de Kelle Guèye.
 

Après le choc, le maire de Kelle Guèye, Cheikh Ndiaye, et les riverains ont investi la route pour réclamer l'installation de ralentisseurs sur cette voie devenue accidentogène, rapporte la même source.


MS
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine
Le Sénégal, tenant du titre, affrontera le Mali en quarts de finale de la CAN-2025 le 9 janvier à...

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN
L'attaquant sénégalais Sadio Mané est devenu samedi le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe...

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"
Auteur d'un doublé décisif lors de la victoire 3-1 du Sénégal contre le Soudan en huitièmes de...

CAN 2025 : Sadio Mané salue la qualité d'Ibrahima Mbaye et promet "plus d'intensité" en quarts

CAN 2025 : Sadio Mané salue la qualité d'Ibrahima Mbaye et promet "plus d'intensité" en quarts
Le capitaine des Lions du Sénégal, Sadio Mané, s'est exprimé en zone mixte après la victoire 3-1...

CAN 2025 : Le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale en battant le Soudan 3-1

CAN 2025 : Le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale en battant le Soudan 3-1
L'équipe nationale du Sénégal s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN Maroc 2025 en...
LES PLUS LUS

Santé : Le Drepaf, médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar, redonne espoir aux malades

04/01/2026

Le Sénégal va offrir Internet gratuit à un million de personnes via des antennes satellitaires en 2026

01/01/2026

Sonko dénonce les "contrats léonins" qui ont ruiné le Sénégal

01/01/2026

Ousmane Sonko rend une visite privée au khalife général des Mourides à Touba

01/01/2026

Budget 2025 : Le gouvernement renforce les moyens alloués aux forces de défense

30/12/2025

La Senelec annonce une baisse de 10% des tarifs de l'électricité à partir du 1er janvier 2026

31/12/2025

Grands transferts d'eau : L'OLAC prépare Dakar-Mbour-Thiès et Touba

31/12/2025
SERVICES