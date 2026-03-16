Vigilance mer : Une houle de forte intensité attendue ce vendredi 20 mars 2026

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a émis un bulletin d’alerte concernant l’arrivée d’une houle dangereuse sur le littoral sénégalais à partir de ce vendredi 20 mars 2026.





Selon les prévisions, des vagues dépassant 2,5 mètres sont attendues dès 8 heures du matin, touchant particulièrement la Grande-Côte (axe Saint-Louis - Dakar) ainsi que la presqu'île du Cap-Vert. Le phénomène devrait également se propager au large de la Petite-Côte, à environ 80 kilomètres des côtes.



Les usagers de la mer, notamment les pêcheurs artisans et les transporteurs maritimes, sont appelés à la plus grande vigilance face à ces conditions dégradées.





MS/NDARINFO



