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Vigilance mer : Une houle de forte intensité attendue ce vendredi 20 mars 2026

Lundi 16 Mars 2026 - 17:45

Vigilance mer : Une houle de forte intensité attendue ce vendredi 20 mars 2026

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a émis un bulletin d’alerte concernant l’arrivée d’une houle dangereuse sur le littoral sénégalais à partir de ce vendredi 20 mars 2026.
 

Selon les prévisions, des vagues dépassant 2,5 mètres sont attendues dès 8 heures du matin, touchant particulièrement la Grande-Côte (axe Saint-Louis - Dakar) ainsi que la presqu'île du Cap-Vert. Le phénomène devrait également se propager au large de la Petite-Côte, à environ 80 kilomètres des côtes.

Les usagers de la mer, notamment les pêcheurs artisans et les transporteurs maritimes, sont appelés à la plus grande vigilance face à ces conditions dégradées.
 

MS/NDARINFO
 


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