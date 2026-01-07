Visas américains: cinq nouveaux pays africains sur liste orange, vingt au total visés

Ces cinq pays ont été ajoutés la semaine passée à la "liste orange" du département d'État américain, qui impose des restrictions sévères aux détenteurs de passeport.
Au total, vingt pays africains sont désormais visés par des restrictions de visas américains, dont douze figurent sur une "liste rouge" où les ressortissants n'ont plus accès au sol américain sauf dérogation.
L'annonce a été faite via le site internet du département d'État américain juste avant le Nouvel An, contrairement aux habitudes du président Donald Trump qui utilise généralement son réseau social Truth Social pour ce type d'annonces.
Les restrictions, qui s'appliquent depuis le 1er janvier 2026, sont particulièrement strictes pour les pays de la liste orange. Les détenteurs de passeport doivent notamment s'acquitter d'une caution d'un montant variant entre 5 000, 10 000 ou 15 000 dollars, selon les informations disponibles.
Ils doivent également se soumettre à des entretiens en personne avec des fonctionnaires de l'administration américaine, transmettre des années d'historique de leurs réseaux sociaux et fournir des comptes-rendus détaillés de leurs anciens voyages.
Le département d'État indique notamment rechercher "toute indication d'hostilité envers les principes fondateurs des États-Unis et toutes menaces à la sécurité intérieure".
Concernant les douze pays africains figurant sur la liste rouge, les visas y sont suspendus sauf exception, notamment si "le secrétaire d'État américain à la Sécurité estime qu'un déplacement professionnel sert les intérêts des États-Unis".
Le département d'État a mis en place deux listes distinctes : une liste rouge qui interdit l'entrée aux citoyens pour des raisons de "sécurité d'État" et une liste orange qui impose des restrictions aux détenteurs de passeport.
Cette politique de restriction d'obtention de visas s'inscrit dans la continuité de la politique migratoire américaine, notamment envers des pays du continent africain.
MS