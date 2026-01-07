Visas américains: cinq nouveaux pays africains sur liste orange, vingt au total visés

Botswana, la République centrafricaine, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Namibie ont été ajoutés à la liste des pays africains soumis à des restrictions d'obtention de visas pour les États-Unis, portant à vingt le nombre total de pays africains ciblés, a-t-on appris de sources médiatiques.