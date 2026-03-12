Nord Sindian : Un soldat décédé et six blessés lors d'une opération de sécurisation

L'armée sénégalaise a mené ce jeudi 12 mars 2026 une opération de sécurisation dans la Zone militaire n°5, précisément dans le secteur de Kadialock (Nord Sindian).



Un détachement, engagé dans la destruction de champs de chanvre indien à proximité de la frontière gambienne, s'est accroché à un groupe d'individus armés au cours de la matinée.





Selon le bilan officiel communiqué par la DIRPA, un militaire est décédé et six autres ont été blessés durant l'affrontement. Les forces de défense ont neutralisé plusieurs assaillants.



Le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow a indiqué que les unités poursuivent leurs opérations sur le terrain afin de traquer les bandes armées et de sécuriser les populations ainsi que leurs biens dans cette zone frontalière.





MS/NDARINFO



