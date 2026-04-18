Yeumbeul-Comico : Des policiers attaqués par des chiens lors d'une saisie de stupéfiants

Les éléments de la brigade de recherches du commissariat de Yeumbeul-Comico, dirigés par le commissaire Ousmane Diop, ont démantelé un dangereux réseau de trafic de stupéfiants dans la nuit du vendredi 17 avril 2026.





L'opération, menée au quartier Afia 2, a tourné à l'affrontement lorsque les suspects ont lâché des chiens de race Pitbull sur les forces de l'ordre. Pour se protéger, les agents ont dû faire usage de leurs armes de service, abattant quatre animaux. Un policier a failli être mordu au cours de cette intervention périlleuse.





La fouille du domicile a permis de saisir un cocktail de drogues : 20 cornets de chanvre indien, du crack, du kush, ainsi que des substances non identifiées et des comprimés d'Antinorex. Quatre individus, âgés de 20 à 39 ans et domiciliés pour la plupart à Fass Mbao, ont été interpellés.





Bien qu'ils nient les faits en désignant un certain « Nekh » en fuite comme le véritable propriétaire, ils ont été placés en garde à vue. Le procureur Saliou Dicko a ordonné l'ouverture d'une enquête, tandis que les produits suspects ont été envoyés à la police scientifique pour analyse.





MS/NDARINFO



