Gamou Elhadji Salif Mbengue : L'Imam Idrissa Mbengue dénonce la dérive des réseaux sociaux

Le Gamou annuel dédié à Elhadji Salif Mbengue a été célébré hier, en présence de dignitaires religieux de diverses confréries et de l'adjoint au préfet, Abdoukhadre Dieylani Bâ. À cette occasion, un plaidoyer vibrant en faveur d'un réarmement moral et d'une réforme des comportements sociaux, a été lancé par l'Imam El Hadji Idrissa Mbengue. Devant une importante assemblée, le religieux a présenté une communication sur les traits caractéristiques du prophète Muhammad (PSL) comme remède à la crise des valeurs contemporaines.





L'Imam a dressé un constat sévère de l'évolution de la société sénégalaise, déplorant l'oubli des principes fondamentaux de l'Islam qui guidaient autrefois les anciens. El Hadji Idrissa Mbangue a déploé la prolifération de la diffamation, des attaques sur l'honneur et du dénigrement, particulièrement via les réseaux sociaux, qui constitue une menace sérieuse pour la cohésion nationale. Il a fustigé le fait que les plateformes numériques, censées favoriser l'apprentissage et le développement, soient devenues le théâtre de prises de paroles outrancières où "les mauvaises actions sont mises au-devant de la scène".





Face aux "dégâts du numérique" qu'il qualifie de pires que toutes les calamités, l'Imam Idrissa Mbengue a rappelé les enseignements prophétiques invitant à la discrétion sur les défauts d'autrui et à la solidarité. Il a également lancé un appel ferme contre l'ostentation et le gaspillage lors des cérémonies familiales (baptêmes, décès) et des fêtes religieuses, déplorant une perte du sens de la mesure. Pour le dignitaire, la multiplication des conférences religieuses au Sénégal ne doit pas être une simple routine, mais une occasion de transformation profonde pour que chaque fidèle en ressorte "meilleur et performé".



