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Ziguinchor : La Sûreté Urbaine saisit 6 kg de chanvre indien au quartier Kénia

Dimanche 15 Mars 2026 - 11:37

Ziguinchor : La Sûreté Urbaine saisit 6 kg de chanvre indien au quartier Kénia

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Ziguinchor a porté un coup d'arrêt à un réseau de distribution de drogue au cœur de la capitale du Sud. Lors d'une mission de sécurisation nocturne menée ce 13 mars 2026, les forces de l'ordre ont investi le quartier Kénia, identifié comme une plaque tournante d'un trafic intense.
 

La perquisition du domicile du principal suspect a permis une saisie significative : six kilogrammes de chanvre indien soigneusement conditionnés en blocs, ainsi que 97 cornets prêts pour la vente au détail.

Le mis en cause, qui est passé aux aveux lors de son interrogatoire, a admis avoir acquis cette marchandise pour la revendre dans la commune. Il a été placé en garde à vue tandis que les enquêteurs s'activent pour identifier et interpeller son fournisseur.
 

MS/NDARINFO
 


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