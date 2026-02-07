1 000 000 de bénéficiaires : le pari géant du numérique gratuit lancé à Kédougou

Le Président Bassirou Diomaye Faye a officiellement lancé ce samedi l’initiative de « connectivité universelle » depuis le Lycée technique Mamba Guirassy de Kédougou.



Ce programme d'envergure nationale prévoit de connecter gratuitement un million de Sénégalais, en ciblant prioritairement les zones rurales et enclavées. Pour le chef de l'État, cette mesure s'inscrit dans le cadre du "New Deal Technologique" visant à réduire la fracture numérique et à garantir l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire.





Le choix du lycée technique Mamba Guirassy, pilier de la formation minière et industrielle dans le Sud-Est, souligne la volonté de moderniser l'apprentissage par le numérique.



Grâce à cet accès haut débit, l'établissement pourra renforcer l'adéquation entre formation et emploi dans des secteurs stratégiques. Cette rupture politique, alignée sur la vision Sénégal 2050, érige le numérique en levier de souveraineté et de justice sociale, affirmant que l'accès au savoir ne doit plus dépendre du lieu de résidence.





MS/NDARINFO



