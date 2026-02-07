10,1 milliards FCFA : l'investissement massif pour le lycée d'excellence de Salémata

Salémata, 7 février 2026 – Le Président Bassirou Diomaye Faye a franchi une étape symbolique de sa tournée économique dans le Sud-Est en posant la première pierre du Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE) de Salémata.



Ce projet ambitieux, d'un coût global de 10 milliards 107 millions de francs CFA, s'inscrit dans une volonté de transformation profonde du système éducatif sénégalais par l'alliance de l'excellence académique et de la discipline citoyenne.





Le futur établissement sera une cité scolaire ultra-moderne et autonome. Il comprendra quatre blocs pédagogiques, une bibliothèque numérique, un amphithéâtre, ainsi que des infrastructures sportives complètes incluant un gymnase et une piscine. Pour garantir l'inclusion et l'équité, des internats R+2 (filles et garçons) ainsi que des logements pour le personnel sont intégrés. Signe de modernité, le complexe sera doté d'une centrale solaire et de parkings équipés de bornes de recharge photovoltaïques.





Co-piloté par les ministères de l’Éducation nationale et des Forces armées, le modèle LYNAQE sera déployé dans les 14 régions du pays.



Le Président Faye a souligné que cette initiative vise à offrir les mêmes chances de réussite à tous les enfants du Sénégal, quelle que soit leur localisation géographique. Après Salémata, le chef de l’État poursuit son périple vers Bandafassi pour le lancement des travaux de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP).





MS/NDARINFO





