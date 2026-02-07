Saint-Louis célèbre ce dimanche la 45e Ziarra de Serigne El Hadji Madior Cissé

Saint-Louis s'apprête à célébrer, ce dimanche, la 45e édition de la Ziarra annuelle dédiée à Serigne El Hadji Madior Cissé (1919-2007). Sous l'égide de l'actuel guide de la "Hadara Ihsaane", Serigne El Hadji Mouhammedou Abdoulaye Cissé, cet événement religieux rend hommage à l'une des figures les plus éminentes de la Tidjaniyya au Sénégal. Grand érudit et Mouqaddam de Serigne Babacar Sy, le défunt guide a marqué l'histoire islamique par son œuvre intellectuelle et spirituelle.





Le programme de cette édition prévoit des panels scientifiques sur l'œuvre du saint homme, en présence de nombreuses délégations des familles religieuses du pays. La cérémonie officielle sera présidée à partir de 11 heures par le gouverneur de la région, Al Hassan Sall, représentant le chef de l'État.



Ce grand rassemblement annuel reste un moment fort de recueillement et de transmission des valeurs de la Hadara Ihsaane pour les fidèles de la vieille ville et d'ailleurs.





