"Nous rendrons le tablier si..." : Le message de vérité d'Ousmane Sonko à Fass Barigo

Samedi 7 Février 2026

En tournée dans la région de Kaolack, Ousmane Sonko a réaffirmé ce samedi à Fass Fass son intransigeance sur la reddition des comptes.

Devant une foule nombreuse, le leader de Pastef a précisé que les poursuites judiciaires actuelles reposent exclusivement sur des rapports d’audit (IGE, Cour des Comptes, OFNAC) établis avant son accession aux responsabilités. Rejetant toute accusation de règlement de comptes politique, il a prévenu que les membres de l'actuel pouvoir seraient soumis à la même rigueur en cas de détournement de deniers publics.
 

Abordant sa vision du pouvoir, Ousmane Sonko s'est dit prêt à "rendre le tablier" si la confiance des Sénégalais venait à s'estomper, tout en rappelant son désintéressement personnel vis-à-vis des privilèges financiers de l'État.

Il a insisté sur la nécessité d'un contrat moral permanent avec la jeunesse, érigeant la transparence et la séparation des intérêts personnels et publics en piliers de sa gouvernance. Cette étape marque le cœur de son périple de trois jours dans le centre du pays.
 

MS/NDARINFO
 


