Premier League : Quatrième passe décisive pour le Sénégalais El Hadji Malick Diouf

West Ham United s’est imposé ce samedi face à Burnley (0-2) lors de la 25e journée de Premier League, une victoire marquée par la performance de l’international sénégalais El Hadji Malick Diouf.



Le champion d’Afrique a délivré sa quatrième passe décisive de la saison, confirmant son rôle clé dans l'effectif des Hammers.





Toutefois, ce succès ne permet pas encore aux Londoniens de quitter la zone rouge. West Ham demeure lanterne rouge du championnat, accusant un retard de trois points sur Nottingham Forest, premier non-relégable. La course au maintien reste tendue pour Diouf et ses coéquipiers malgré ce regain de forme à l'extérieur.





MS/NDARINFO



