Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Premier League : Quatrième passe décisive pour le Sénégalais El Hadji Malick Diouf

Samedi 7 Février 2026

Premier League : Quatrième passe décisive pour le Sénégalais El Hadji Malick Diouf

West Ham United s’est imposé ce samedi face à Burnley (0-2) lors de la 25e journée de Premier League, une victoire marquée par la performance de l’international sénégalais El Hadji Malick Diouf.

Le champion d’Afrique a délivré sa quatrième passe décisive de la saison, confirmant son rôle clé dans l'effectif des Hammers.
 

Toutefois, ce succès ne permet pas encore aux Londoniens de quitter la zone rouge. West Ham demeure lanterne rouge du championnat, accusant un retard de trois points sur Nottingham Forest, premier non-relégable. La course au maintien reste tendue pour Diouf et ses coéquipiers malgré ce regain de forme à l'extérieur.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.