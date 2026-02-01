Saint-Louis : individu déféré pour fraude à la nationalité par la DNLT

Saint-Louis, 1er février 2026 – La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants a démantelé un réseau impliqué dans l'obtention frauduleuse de documents administratifs sénégalais à l'issue d'une enquête menée par son antenne régionale basée à Rosso.





Un individu a été déféré vendredi 30 janvier devant le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Louis. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, complicité d'obtention indue de documents administratifs sénégalais et faux en écritures publiques authentiques.





L'affaire trouve son origine dans un contrôle de routine au cours duquel des documents suspects ont été découverts. Les vérifications effectuées par les enquêteurs ont permis de remonter jusqu'aux archives de 2022, révélant que l'épouse du mis en cause, de nationalité étrangère, avait déjà été interpellée pour des faits similaires. À l'époque, une perquisition avait conduit à la saisie de cinq actes d'état civil obtenus frauduleusement.





Entendu par les enquêteurs, le mis en cause a reconnu avoir versé la somme de 50 000 francs CFA pour l'obtention de ces documents au profit de sa famille, notamment son épouse et ses enfants, auprès de la commune de Boké Dialloubé.





Les investigations approfondies de la DNLT ont mis en évidence la présence d'actes d'état civil frauduleux dans les registres des années 2000, 2015, 2018 et 2021. Le Secrétaire municipal concerné a admis avoir procédé à la transcription de ces actes sans exiger les pièces justificatives obligatoires, telles que les certificats d'accouchement ou les copies des cartes nationales d'identité des parents. Il a toutefois expliqué son acte par une volonté de faciliter les déclarations dans une zone où celles-ci sont peu fréquentes.





Si le Secrétaire municipal a nié avoir perçu de l'argent, le mis en cause maintient avoir effectué le paiement. La confrontation des parties a permis d'établir que l'officier d'état civil, signataire des registres, n'était pas informé de la nationalité étrangère des bénéficiaires. Sur instruction du Parquet, ce dernier a été remis en liberté.





L'enquête se poursuit afin d'identifier et d'interpeller toute autre personne susceptible d'être impliquée dans ce réseau de fraude documentaire.





MS/NDARINFO



