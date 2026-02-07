Transmission volontaire du VIH : l'enquête glaçante qui secoue Keur Massar

La Brigade de Recherches de Keur Massar a démantelé un réseau impliqué dans la transmission volontaire du VIH-Sida lors de rapports sexuels protégés par des actes contre nature.



Au total, douze individus de nationalité sénégalaise ont été interpellés entre le 4 et le 6 février 2026. L'enquête a débuté par l'arrestation d'un premier suspect qui, bien que conscient de sa séropositivité, utilisait les réseaux sociaux pour contaminer délibérément ses partenaires.





Les investigations révèlent un scénario effroyable : six des douze personnes arrêtées sont formellement déclarées séropositives après tests médicaux. Parmi elles, plusieurs suspects ont avoué avoir sciemment entretenu des relations non protégées avec d'autres hommes, propageant ainsi le virus au sein de groupes WhatsApp dédiés.



Deux autres individus sont en attente de confirmation médicale. Les prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH et mise en danger de la vie d'autrui.





MS/NDARINFO



