10 tonnes d'arachides et 500 000 F de faux billets : Le bilan de l'opération de Salikégné

La gendarmerie nationale vient de porter un coup d'arrêt majeur à une entreprise criminelle spécialisée dans le faux monnayage en Haute-Casamance. L'opération, déclenchée le vendredi 13 février par la Brigade territoriale de Kolda, a d'abord conduit à l'arrestation de deux suspects.



L'enquête a rapidement progressé le lendemain avec l'appui de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI), menant les enquêteurs dans la commune de Salikégné.





Sur place, la perquisition a permis de mettre la main sur un demi-million de francs CFA en faux billets, majoritairement constitués de petites coupures de 500 francs, une stratégie souvent utilisée pour faciliter l'écoulement sans attirer l'attention. Deux autres complices ont été cueillis, dont l'un était déjà sous le coup d'une recherche pour diffusion de données personnelles.



L'ampleur du préjudice économique est notable : les faussaires avaient déjà réussi à convertir leur fausse monnaie en marchandises réelles, stockant 10 tonnes d'arachides et 2,5 tonnes de sésame, des biens désormais saisis sur instruction du Procureur.





MS/NDARINFO



