13 victoires et 107 ballons touchés : La saison record de Moussa Niakhaté à Lyon

Moussa Niakhaté est actuellement au sommet de son art en Europe. Le défenseur central sénégalais de l'Olympique Lyonnais domine le classement des clean sheets à l'échelle des cinq grands championnats (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France). Cette solidité défensive est le moteur de la forme étincelante des "Gones", qui réalisent un parcours sans faute avec 13 succès de rang toutes compétitions confondues.





La prestation de Niakhaté hier face à Nice a fini de convaincre les observateurs. Véritable plaque tournante, il a touché 107 ballons, affichant une précision chirurgicale avec 81 passes réussies.



Défensivement, le Lion a été infranchissable : 9 dégagements, 4 interceptions et une domination quasi totale dans les duels (7 sur 8). Alors que l'OL est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa et reste en lice en Coupe de France, l'état de forme de Niakhaté est une aubaine pour le sélectionneur national du Sénégal à quelques mois des grandes échéances de 2026.





MS/NDARINFO



