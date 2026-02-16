Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

2 téléphones, 5 clés USB et 108 voix : Le vote qui envoie Farba Ngom face au procureur

Lundi 16 Février 2026

2 téléphones, 5 clés USB et 108 voix : Le vote qui envoie Farba Ngom face au procureur

Le "bouclier" parlementaire de Farba Ngom vient de tomber. Dans un hémicycle plein à craquer, les députés de la 15e législature ont massivement voté en faveur de la levée de l'immunité de leur collègue des Agnam.

La Garde des Sceaux, Yassine Fall, a présenté un réquisitoire accablant, détaillant comment le député a dissimulé un téléphone portable dans un pot de lait et bénéficié de la complicité d'un surveillant de prison pour obtenir un second appareil.
 

L'exploitation des supports numériques saisis s'avère explosive. Outre les infractions liées au règlement pénitentiaire, les enquêteurs ont découvert des documents liés à des instructions judiciaires en cours et des contenus multimédias compromettants. Face à ces charges, Farba Ngom a choisi une défense spectaculaire en brandissant le Coran, jurant n'avoir jamais détourné de fonds publics et contestant la régularité d'une procédure qu'il juge politique.

Désormais dépourvu de son immunité, le maire des Agnam devra répondre de cinq chefs d'accusation graves devant le procureur de la République de Dakar.

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.