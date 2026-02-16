2 téléphones, 5 clés USB et 108 voix : Le vote qui envoie Farba Ngom face au procureur

Le "bouclier" parlementaire de Farba Ngom vient de tomber. Dans un hémicycle plein à craquer, les députés de la 15e législature ont massivement voté en faveur de la levée de l'immunité de leur collègue des Agnam.



La Garde des Sceaux, Yassine Fall, a présenté un réquisitoire accablant, détaillant comment le député a dissimulé un téléphone portable dans un pot de lait et bénéficié de la complicité d'un surveillant de prison pour obtenir un second appareil.





L'exploitation des supports numériques saisis s'avère explosive. Outre les infractions liées au règlement pénitentiaire, les enquêteurs ont découvert des documents liés à des instructions judiciaires en cours et des contenus multimédias compromettants. Face à ces charges, Farba Ngom a choisi une défense spectaculaire en brandissant le Coran, jurant n'avoir jamais détourné de fonds publics et contestant la régularité d'une procédure qu'il juge politique.



Désormais dépourvu de son immunité, le maire des Agnam devra répondre de cinq chefs d'accusation graves devant le procureur de la République de Dakar.



MS/NDARINFO



