Drame à Koumpétoune : Une fillette de 4 ans perd la vie dans un bassin

La tristesse s'est emparée de la localité de Koutia Gaidi suite au décès accidentel d'une enfant de quatre ans.



La victime a été retrouvée sans vie dans un bassin, une découverte qui a plongé la communauté dans l'émoi. Alertés, les éléments des sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour extraire la dépouille.





Sur instruction du procureur de la République, le corps de la fillette a été transféré à la morgue de l'hôpital départemental pour les besoins d'une autopsie.



Cette procédure vise à éclaircir les causes de la noyade dans cette zone de l'est du pays. L'enquête devra déterminer s'il s'agit d'un défaut de surveillance ou d'un tragique concours de circonstances.





MS/NDARINFO





