NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Drame à Koumpétoune : Une fillette de 4 ans perd la vie dans un bassin

Lundi 16 Février 2026

La tristesse s'est emparée de la localité de Koutia Gaidi suite au décès accidentel d'une enfant de quatre ans.

La victime a été retrouvée sans vie dans un bassin, une découverte qui a plongé la communauté dans l'émoi. Alertés, les éléments des sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour extraire la dépouille.
 

Sur instruction du procureur de la République, le corps de la fillette a été transféré à la morgue de l'hôpital départemental pour les besoins d'une autopsie.

Cette procédure vise à éclaircir les causes de la noyade dans cette zone de l'est du pays. L'enquête devra déterminer s'il s'agit d'un défaut de surveillance ou d'un tragique concours de circonstances.


MS/NDARINFO

 


