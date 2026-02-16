Connectez-vous
Le chroniqueur de la Sen TV Abdou Nguer attendu à la Section de Recherches

Lundi 16 Février 2026

Abdou Nguer doit une nouvelle fois faire face aux enquêteurs de la gendarmerie. Le chroniqueur vedette de la Sen TV, connu pour son ton tranchant, a reçu une convocation pour une audition prévue demain matin à la Section de Recherches de Colobane.

Si les motifs exacts de cette interpellation administrative n'ont pas été officiellement notifiés, tout porte à croire que ses dernières sorties médiatiques sont dans le viseur des autorités.

MS
 

