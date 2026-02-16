Le chroniqueur de la Sen TV Abdou Nguer attendu à la Section de Recherches

Abdou Nguer doit une nouvelle fois faire face aux enquêteurs de la gendarmerie. Le chroniqueur vedette de la Sen TV, connu pour son ton tranchant, a reçu une convocation pour une audition prévue demain matin à la Section de Recherches de Colobane.



Si les motifs exacts de cette interpellation administrative n'ont pas été officiellement notifiés, tout porte à croire que ses dernières sorties médiatiques sont dans le viseur des autorités.



MS

