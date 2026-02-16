"26 détenus pour homosexualité" : Les révélations de Yassine Fall à l'Assemblée

La gestion des populations carcérales vulnérables est au cœur de l'actualité parlementaire. Interpellée sur la situation des détenus poursuivis pour homosexualité, la ministre Yassine Fall a apporté des éclairages précis sur leur répartition et leur suivi médical.



Selon les chiffres officiels, 26 individus sont actuellement sous les verrous entre Rebeuss et le Cap Manuel. La ministre a assuré que ces dossiers sont « suivis à la lettre », soulignant une vigilance particulière des autorités sur ces cas sensibles.





Le volet sanitaire a également été abordé avec fermeté. La ministre a indiqué que le médecin-chef assure une surveillance étroite des détenus, particulièrement pour ceux présentant un statut de séropositivité.



Des dispositions médicales spécifiques ont été mises en œuvre pour garantir leur traitement tout en veillant à la sécurité sanitaire globale des établissements pénitentiaires.



Cette réforme de l'Observatoire national des Lieux de Privation de Liberté marque ainsi une volonté de garantir le respect des droits fondamentaux au sein de l'univers carcéral sénégalais.





MS/NDARINFO





