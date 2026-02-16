Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

"26 détenus pour homosexualité" : Les révélations de Yassine Fall à l'Assemblée

Lundi 16 Février 2026

"26 détenus pour homosexualité" : Les révélations de Yassine Fall à l'Assemblée

La gestion des populations carcérales vulnérables est au cœur de l'actualité parlementaire. Interpellée sur la situation des détenus poursuivis pour homosexualité, la ministre Yassine Fall a apporté des éclairages précis sur leur répartition et leur suivi médical.

Selon les chiffres officiels, 26 individus sont actuellement sous les verrous entre Rebeuss et le Cap Manuel. La ministre a assuré que ces dossiers sont « suivis à la lettre », soulignant une vigilance particulière des autorités sur ces cas sensibles.


Le volet sanitaire a également été abordé avec fermeté. La ministre a indiqué que le médecin-chef assure une surveillance étroite des détenus, particulièrement pour ceux présentant un statut de séropositivité.

Des dispositions médicales spécifiques ont été mises en œuvre pour garantir leur traitement tout en veillant à la sécurité sanitaire globale des établissements pénitentiaires.

Cette réforme de l'Observatoire national des Lieux de Privation de Liberté marque ainsi une volonté de garantir le respect des droits fondamentaux au sein de l'univers carcéral sénégalais.


MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.