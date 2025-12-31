100e sélection : Kalidou Koulibaly rejoint le cercle très fermé des centenaires

Le capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, est entré dans le cercle très fermé des centenaires en équipe nationale du Sénégal, a annoncé la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).
Le défenseur central a été célébré par ses pairs, Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané, ainsi que par l'ensemble du groupe des Lions, selon un communiqué de la FSF publié sur les réseaux sociaux.
Cette cérémonie s'est tenue au Terme Nord de l'Aéroport de Yoff, où l'équipe nationale est basée pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2025.
Kalidou Koulibaly, défenseur d'Al-Hilal en Arabie Saoudite, devient ainsi l'un des rares joueurs sénégalais à atteindre la barre symbolique des 100 sélections en équipe nationale.
Le capitaine des champions d'Afrique 2022 rejoint ainsi un cercle restreint de joueurs ayant franchi cette étape historique avec le maillot des Lions de la Teranga.
MS