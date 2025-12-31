Omar Sy nommé ambassadeur officiel des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026

Réagissant à cette nomination, la star d'Intouchables (2011), Lupin (2021) et Tirailleurs (2022) a exprimé sa fierté. "Je suis fier et honoré d'être ambassadeur des Jeux Olympiques de la Jeunesse qui auront lieu en 2026 au Sénégal. Ces Jeux représentent des valeurs qui me tiennent à cœur : le partage, la solidarité, le dépassement de soi, et les rencontres interculturelles", a déclaré l'acteur de 47 ans.



