Omar Sy nommé ambassadeur officiel des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026

Mercredi 31 Décembre 2025

L'acteur franco-sénégalais Omar Sy a été désigné ambassadeur officiel des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a annoncé mardi le comité d'organisation de l'événement.
 

"C'est cadré et c'est officiel ! Icône mondiale du cinéma, Omar Sy rejoint la famille Dakar 2026 comme ambassadeur officiel des JOJ Dakar 2026", indique un message publié sur le compte X (ex-Twitter) officiel des Jeux.
 

Réagissant à cette nomination, la star d'Intouchables (2011), Lupin (2021) et Tirailleurs (2022) a exprimé sa fierté. "Je suis fier et honoré d'être ambassadeur des Jeux Olympiques de la Jeunesse qui auront lieu en 2026 au Sénégal. Ces Jeux représentent des valeurs qui me tiennent à cœur : le partage, la solidarité, le dépassement de soi, et les rencontres interculturelles", a déclaré l'acteur de 47 ans.
 

Né en France d'un père sénégalais et d'une mère mauritanienne, Omar Sy entretient un lien fort avec le Sénégal. Il est également reconnu pour son engagement en faveur de la jeunesse et du sport.
 

"Voir la jeunesse du Sénégal et du monde entier briller ensemble sur les terres de la Teranga, c'est un symbole fort d'unité et d'espoir", a-t-il souligné.
 

En tant qu'ambassadeur, Omar Sy aura pour mission de représenter et promouvoir les valeurs olympiques - excellence, respect et amitié - selon le Comité international olympique (CIO). Il participera également à la mise en valeur de l'événement dans ses dimensions sportive, éducative et culturelle.
 

Du 31 octobre au 13 novembre 2026, quelque 2 700 athlètes de moins de 18 ans, venus du monde entier, s'affronteront dans 35 disciplines sportives lors de cette édition historique. Les JOJ 2026, une première sur le continent africain, se dérouleront à Dakar, Saly et Diamniadio.
 

Ndarinfo/MS
 


