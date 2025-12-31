Denis Sassou-Nguesso investi candidat du PCT à la présidentielle de 2026 au Congo-Brazzaville

Le président congolais Denis Sassou-Nguesso, 82 ans, a été investi samedi candidat du Parti congolais du travail (PCT) à l'élection présidentielle du 22 mars 2026, ouvrant la voie à un nouveau mandat après plus de quatre décennies au pouvoir.





Cette investiture a été prononcée lors du sixième congrès ordinaire du PCT tenu du 27 au 30 décembre à Brazzaville. Denis Sassou-Nguesso brigue ainsi un énième quinquennat à la tête du Congo-Brazzaville.





L'actuel chef d'État a d'abord dirigé la République populaire du Congo de 1979 à 1992 sous le régime du parti unique, avant de perdre la première élection pluraliste face à Pascal Lissouba. Il est revenu au pouvoir en 1997 lors de la guerre civile qui a déchiré le pays.





En 2015, Denis Sassou-Nguesso a fait modifier la Constitution pour supprimer la limitation à deux mandats pour la fonction présidentielle, lui permettant de se représenter indéfiniment. Cette modification avait suscité de vives critiques de l'opposition et de la société civile congolaises.





L'élection présidentielle du 22 mars 2026 interviendra dans un contexte africain marqué par la longévité de plusieurs dirigeants au pouvoir et les débats sur l'alternance démocratique sur le continent.





Ndarinfo/MS





