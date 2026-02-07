Connectez-vous
Tournée à Guinguinéo : Ousmane Sonko propose un « contrat social » de 5 ans aux populations

Samedi 7 Février 2026

En tournée politique dans le département de Guinguinéo, le leader du Pastef, Ousmane Sonko, a tenu un discours fort devant ses partisans à Fass Barigo. Affirmant sa loyauté indéfectible envers ses électeurs, il a proposé la mise en place d'un « contrat social » sous forme de charte pour sceller l'engagement entre le pouvoir et le peuple.

Ousmane Sonko a réitéré son désintéressement vis-à-vis des privilèges financiers, précisant qu'il ne percevait aucune rémunération de l'État, afin de préserver son indépendance et son intégrité.
 

Le responsable politique a souligné que son ambition n'était pas dictée par l'obsession du pouvoir, rappelant qu'il avait su désigner un autre candidat lorsque sa propre candidature avait été entravée.

Pour lui, ce « contrat moral » avec la jeunesse et le peuple sénégalais constitue le seul moteur de son action. Cette étape marque le début d'un périple de quarante-huit heures visant à consolider les bases de son mouvement dans les zones rurales du bassin arachidier.
 

MS/NDARINFO
 


