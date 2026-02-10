105 détenus et 5 organisations : la société civile se mobilise après le drame de l'UCAD

La société civile sénégalaise et les organisations de défense des droits de l’homme montent au créneau suite au décès tragique d’Abdoulaye Ba à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Dans un communiqué commun, la RADDHO, AfrikaJom Center, la LSDH, Amnesty International Sénégal et Article 19 exigent l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante et impartiale.





L'objectif de cette coalition est de faire toute la lumière sur les circonstances de la mort de l'étudiant et de traduire les responsables devant la justice dans le cadre d'un procès équitable. Les signataires expriment une profonde préoccupation face à la persistance des violences dans les universités publiques et dénoncent fermement l'usage disproportionné de la force par la police au sein des campus.





En plus de l'enquête, ces organisations réclament la libération sans condition des 105 étudiants actuellement en détention. Elles insistent sur le respect impératif des franchises universitaires, alors que le campus social reste fermé « jusqu’à nouvel ordre ». Cette sortie intervient au moment où le gouvernement s'apprête à tenir une conférence de presse à la Primature pour s'expliquer sur ce drame.





Enfin, pour apaiser durablement le climat universitaire, la société civile exhorte l'État à engager des concertations inclusives. Ces discussions devraient porter sur la réforme de l'attribution et du paiement des bourses, sujet au cœur des tensions actuelles. Les organisations rappellent que le dialogue reste l'unique voie pour sortir de cette spirale de violence.





