Saint-Louis : affrontements entre étudiants de l’UGB et forces de l’ordre au portail de Sanar

Des affrontements ont éclaté ce mardi aux abords du portail de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis entre les étudiants et les forces de l'ordre. Ce regain de tension survient dans un contexte national de deuil et de colère, suite au décès tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba, survenu hier à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).





La situation à Sanar, déjà précaire, semble avoir été précipitée par l'onde de choc du drame dakarois. Les étudiants de l'UGB, solidaires de leurs camarades de la capitale, ont manifesté leur mécontentement, faisant face à un dispositif de sécurité déployé pour contenir les débordements au niveau de l'entrée principale due l'Université.





Parallèlement à ces heurts, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a durci le ton sur le plan social. L'organisation estudiantine avait décrété, dès hier, un mot d'ordre d'un mois d'arrêt de paiement des loyers des chambres universitaires.



Le campus de Saint-Louis s'enfonce ainsi dans une zone de turbulences, rejoignant le mouvement de contestation généralisé qui secoue l'enseignement supérieur. Pour l'heure, les échanges de projectiles et de grenades lacrymogènes se poursuivent, paralysant les activités aux alentours de l'université.





MS/NDARINFO



