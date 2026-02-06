Sommet mondial des gouvernements : Mame Diarra Niang remporte le prix M-Gov Award à Dubaï

La Sénégalaise Mame Diarra Niang et son collaborateur Happy Herman Niyorurema ont décroché le prestigieux prix mondial de la meilleure application mobile d'administration (M-Gov Award) lors du Sommet mondial des gouvernements aux Émirats arabes unis. Leur innovation, baptisée « Bakame AI », a été distinguée pour son impact révolutionnaire dans le secteur de l'éducation en milieu rural.





Bakame AI propose une plateforme d'apprentissage hors ligne et vocale, capable de transformer des téléphones basiques en tuteurs intelligents. Cette solution technologique cible spécifiquement les zones à faible connectivité, brisant la barrière numérique qui impose souvent l'usage d'un smartphone et d'une connexion internet stable pour accéder au savoir.



« Nous avons déjà lancé notre programme pilote au Rwanda et nous prévoyons de l’étendre à toute l’Afrique, en commençant par le Sénégal », a déclaré Mame Diarra Niang.





Ancienne pensionnaire de la Maison d’Éducation Mariama Bâ et diplômée de la Texas Christian University en Systèmes d'Information et Économie, Mame Diarra Niang s'illustre également par ses recherches sur l'intégration économique.



Ses travaux sur la ZLECAf indiquent que sa mise en œuvre pourrait sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté d'ici 2035. Polyglotte et stratège, elle positionne Bakame AI comme un pilier de la FinTech et de l'IA au service du développement continental.





MS/NDARINFO



