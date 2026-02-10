Ziguinchor : affrontements entre étudiants de l'UASZ et GMI sur fond de crise sociale

L’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) est devenue, depuis quelques heures, le théâtre de violents affrontements entre les étudiants et les éléments du Groupement d’Intervention Mobile (GMI). Cette escalade de violence fait suite au bras de fer opposant un collectif d’étudiants en Master à la direction du CROUS/Z.





À l’origine de la crise se trouve la volonté des étudiants d'imposer des « Journées Sans Tickets » (JST) pour protester contre la précarité de leurs conditions sociales. En réaction à cette épreuve de force, la direction du CROUS/Z, suivant les instructions du ministère de l'Enseignement supérieur, a ordonné la fermeture immédiate du seul restaurant universitaire fonctionnel.





Dès l’aube, un important dispositif policier a pris position aux abords du campus. Cette présence massive a été perçue comme une provocation par les étudiants, alors que le climat social s'est brutalement aggravé avec l'annonce du décès d’un étudiant survenu hier à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Ce drame a transformé une contestation locale en un mouvement de solidarité et de révolte généralisé.





Actuellement, la situation reste extrêmement confuse à Ziguinchor. Les échanges de projectiles et de gaz lacrymogènes perturbent l'ensemble des activités économiques et la circulation le long de l'axe principal menant à l'institution universitaire.





