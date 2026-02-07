Connectez-vous
5 306 plants et 64 km de verdure : Le plan de la mairie pour rafraîchir Saint-Louis

Samedi 7 Février 2026

La Commune de Saint-Louis (CSL) lance un vaste programme de végétalisation urbaine pour transformer son paysage environnemental. Ce projet, d’une durée de trente-deux mois, prévoit la plantation de 5 306 arbres sur un parcours linéaire de plus de 64 kilomètres à travers les grandes artères de la vieille ville, note un communiqué de l'Agence de Développement Communal (ADC°) parcouru par Ndarinfo.

Initié dans le cadre de la coopération décentralisée entre Saint-Louis et la ville allemande de Rastatt , ce partenariat est placé sous le signe du développement durable.

Après le succès d'une première phase consacrée au solaire , les deux partenaires ont signé une convention visant à renforcer la biodiversité urbaine et à réduire les îlots de chaleur. Pour assurer la pérennité de l'action, deux pépinières communales seront aménagées au jardin de la Gouvernance et à la descente du pont Faidherbe.

Le calendrier débute ce lundi 9 février 2026 par un atelier de présentation, suivi du démarrage effectif des plantations le samedi 21 février sur l'avenue Macky Sall. Sur le plan opérationnel, une « brigade verte » de quinze agents assurera la mise en terre et l'entretien des végétaux , majoritairement composés de cocotiers (1 466 plants) et de cordias (1 309 plants) d'une taille moyenne de 1,50 m.

MS/NDARINFO
 

